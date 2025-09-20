◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関大35―7同大（2025年9月20日 MKタクシーフィールド）

力強いランに、エースの風格が出てきた。第1Q3分8秒に関大RB前川礼男（れお、3年）がTDラン。結果が出ると、走りにリズムも生まれる。14―7とリードした第2Q6分過ぎには、この試合最長不倒の46ヤードラン。直後のTDパスを演出した。

「前の試合（近大戦）、ケガであんまり走れなかったので、その時よりは良かった。ただ、ロングで1本はTDが取りたかったので、そこが課題です」

1人で133ゲインしても、あくなき向上心が満足感を拒絶する。RB山嵜紀之主将（4年）と両輪で地上戦を担うランナー。もともとフィジカルに自信を持ち、スピードを上げるため、このオフに5キロ体重を落とした。40ヤード走のタイムも、0秒1ほどアップ。背番号5がボールをキャリーする時のサイドラインが寄せる信頼は大きい。

「OLのメンバーは変わってないんでけど、昨年よりメチャクチャ（走路が）空くようになりました」

パフォーマンスに直結する仲間への感謝を忘れない。チームは京大、近大、同大とクセ者を撃破して開幕3連勝。立命大、関学大との直接対決が待つ後半戦へ、静かに、しかし着実に地力をつけている。