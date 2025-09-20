¡Ú²òÀâ¡ÛÌó9000¿Í¤Î°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¡Ä¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ØÀï»à¼Ô¡ÈÂçµ¬ÌÏÊÖ´Ô¡É ¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Î¸å¡¢Àï»à¼Ô¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤ÎÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼1000¿Í¤È¡¢¥í¥·¥¢Ê¼24¿Í¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡ÈÌó9000¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡É¤È¼çÄ¥¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÁÀ¤¤¤âÆ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡£
¢£¥í¥·¥¢¤Ï°äÂÎÊÖ´Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¡ÄºÝÎ©¤ÄÎ¾¹ñ¤Îº¹
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ç¡¢¼ýÍÆ¤·¤¿Áê¼ê¹ñ¤ÎÀï»à¼Ô¤ÎÊÖ´Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¤³¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¤ÈÊáÎº¸ò´¹¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤Î¤Û¤ÜÍ£°ì¤ÎÀ®²Ì¤È¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Îº¹¤À¡£
°Ê²¼¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¡£¡Ê¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤è¤ê¡Ë
⚫6·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î°äÂÎ¤ÏÌó6000¿Í¡¢¥í¥·¥¢Ê¼¤Î°äÂÎ¤Ï78¿Í
⚫7·î17Æü
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î°äÂÎ¤Ï1000¿Í¡¢¥í¥·¥¢Ê¼¤Î°äÂÎ¤Ï19¿Í
⚫8·î19Æü
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î°äÂÎ¤Ï1000¿Í¡¢¥í¥·¥¢Ê¼¤Î°äÂÎ¤Ï19¿Í
⚫9·î18Æü
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤Î°äÂÎ¤Ï1000¿Í¡¢¥í¥·¥¢Ê¼¤Î°äÂÎ¤Ï24¿Í
¢£¥í¥·¥¢¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡É¤«
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦BBC¤Ï¤³¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥·¥¢·³¤ÏÀêÎÎÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï»à¤·¤¿¼«¹ñÊ¼»Î¤ÎÂ¿¤¯¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤¿¤á¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë6000¿Í°Ê¾å¤Î°äÂÎ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌó3000¿Í¤ò°ú¤ÅÏ¤¹ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£9·î18Æü¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤Ç¡¢¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ç·×Ìó9000¿Í¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿·Á¤À¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÅö½é¤«¤é¡¢¤³¤Î°äÂÎ¤ÎÊÖ´Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¿ÍÅªÂ»¼º¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡£
¢£°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï16Æü¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¿ôÀé¿Í¤Î°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎË¡°å³Ø¸¦µæ½ê¤¬¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆâÌ³¾Ê¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¡¢DNA´ÕÄê¤¬¤Ç¤¤ë¸¦µæ½ê¤ò9¤«½ê¤«¤é20¤«½ê¤ËÁý¤ä¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¿ô¤â2ÇÜ°Ê¾å¤Î450¿Í¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê°äÂÎÊÖ´Ô¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¡¢°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Àï»à¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Ê¼¤Î°äÂÎ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¸µ³ÎÇ§¤¬º¤Æñ¤Ê°äÂÎ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢³ÎÇ§ºî¶È¤ÎÄ¹´ü²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£