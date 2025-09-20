『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月15日に放送され、ME:I AYANEが熱烈ファンからの愛の告白に赤面するシーンがあった。

【映像】ド直球な告白にデレデレになるAYANE

この日は、六本木ヒルズアリーナで行われた人気企画【スナックあの】公開収録の様子を紹介。ゲストが観客からの質問を受け付けるコーナーでは、6歳の女の子がAYANEを名指しして質問を投げた。

AYANEのカラーである黄色を身に着けた少女はマイクを向けられると真顔で「AYANEちゃんはどうしてカワイイの？」と問いかけ。あどけない質問に出演者一同「キャー」と歓声をあげて大喜び、AYANEも恥ずかしそうに顔に手を当てて照れた様子をみせた。

AYANEは思いがけない質問に「なんでだろう」と戸惑いをみせつつも、「ファンの方がたくさん愛してくださるからだと思います！」と回答。すると、質問を終えた女の子は表情を変えずAYANEを真っすぐみつめて「大好きだよ」とひとこと。

直球過ぎる愛の告白に、会場は大盛り上がり。意表をつかれたAYANEも驚きと喜びを隠せない様子で相好を崩し、デレデレになりながら「私も」と精いっぱいのリアクション。観客から大きな拍手が起こり、会場内はほっこりムードに包まれた。

（あのちゃんねる）