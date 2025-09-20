¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦ÆÃÊÌ£Çµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ã¡Û¿·°æÆüÏÂ¤¬£²Ï¢¾¡¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡Öº£²ó¤ÏÄ´À°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ£Çµ¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥×¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££µ£Ò¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·°æÆüÏÂ¡Ê£²£²¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï£±¼þ²ó¤ÇÁá¡¹¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÌÔÄÉ¤¹¤ë¼ã°æÍ§ÏÂ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Ï¢¾¡¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡°¦µ¡¤ÎÆ°¤¤â¾å¤êÄ´»Ò¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£²¼¼þ¤ê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÈÈùÄ´À°¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅöÂç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹½éÍ¥½Ð¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ö»³ÍÛ¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤³¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤±¤Éº£Àá¤ÏÄ´À°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÅöÃÏ£Ç¶¼ã»â»ÒÇÕ¤Ë¤â»²ÀïÍ½Äê¡£¡ÖÆ¨¤²¤È¤µ¤Ð¤¤Ç¡¢º£²ó¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ã»â»ÒÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âº£Àá¤ÏÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÄ´À°¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÇÔ¶ØÊª¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ø¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¿¤Ó¤ÎÊ¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤£Ó¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£½øÈ×¤«¤éÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ½à·è¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£