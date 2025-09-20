阪神は２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に１―４で敗れ、連勝は４でストップ。虎先発の高橋は５回途中を５安打１四球２失点で降板し、今季初黒星（３勝）を喫した。

初対戦となったハマのオールドルーキーは、想像以上の難敵だった。１２球団屈指の得点能力を誇る虎打線はこの日、相手先発の竹田祐投手（２６）を前に７イニングでわずか３安打１得点と大苦戦。ゾーン内で積極的に勝負を仕掛ける制球力の高さに加え、緩急が効いたカーブにも目先を狂わされた。

球数の少ないテンポの良い投球に後手を踏み、３〜６回は４イニング連続で３者凡退。マダックス達成（１００球未満で完封勝利）の予感すら漂ったが、７回に大山が１１号ソロをマークし、なんとか一矢報いた形だ。

すでにリーグ制覇を達成している猛虎の次なる本番は、１０月１５日から開幕するセＣＳファイナルステージ（甲子園）。現在リーグ２位の三浦ベイと激突する可能性も高いだけに、データが少ない新人投手の存在は不気味だ。試合終了後の記者囲みで、竹田に対する印象を問われた藤川球児監督（４５）は「相手が素晴らしかった？ まあそうでしょうね。今後を見てですね」と多くを語ることは避けた。