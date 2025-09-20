木下優樹菜、13歳長女との密着自撮り公開「オーラすごい」「隠しきれない可愛さ」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】元タレントの木下優樹菜が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】木下優樹菜「美人親子」と話題 長女との2ショット
木下は長女の顔にモザイクをかけ、「長女」と文字入れをした2ショットを公開。長女と顔を寄せ合い、お茶目な表情で自撮りをしている。
この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「隠しきれない可愛さ」「美人親子で素敵」「仲良しで微笑ましい」「楽しそうで癒される」「素敵な写真」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、長女との仲睦まじい写真を公開
