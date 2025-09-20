広瀬すず、ほぼ変装無しで街中交差点へ 唯一顔バレした相手とは「マスクも帽子も何もせずにサングラスだけ」
【モデルプレス＝2025/09/20】俳優の松下洸平が20日、女優の広瀬すずがパーソナリティを務めるTOKYO FM『広瀬すずの「よはくじかん」』（毎週土曜15時30分〜）に出演。広瀬と偶然会った際のエピソードを明かした。
【写真】広瀬すず、街中で唯一顔バレした相手
この日はそれぞれのプライベート時間について語り合った2人。外出時にもいわゆる変装はしないという広瀬に、松下は「『ああ！』ってなるでしょ」と質問したが、「私、バレなさそうじゃない？」と広瀬によれば、今までバレて大事になったことはないのだという。しかし松下は「ぼく、東京のど真ん中ですずちゃんとすれ違ったことあるんですよ」と告白。「本当ど真ん中ですよ。人めっちゃいっぱいいる中で。夜だったね。ちょっと暗かった。でも街明るいし」と夜ながら大勢の人がいる中だったそうで「独特なオーラをまとった女性が前から歩いてきて。で、すずちゃんは僕に気づいてなくて」と、松下は一目で広瀬だとわかったのだとか。「広瀬すずだと思って！で『お、おい！何やってんの！』って」と松下の方から声をかけたと振り返った。
広瀬も「交差点だよね！」「びっくりしたーって言って」とその時のことを思い出した様子。松下は、その時の広瀬は「マスクも帽子も何もせずにサングラスだけ」と顔バレしないための変装などはしていなかったため、かなり驚いたと口に。広瀬は「10分も歩いてないはず」と付け加えつつ「その時に私って気づいた人、あなた1人だからね！」とほとんど変装しない状態でも結局松下にしか気が付かれなかったと振り返った。
その後2人は、顔バレしないための変装についてトーク。「洸平くんこそそれこそマスク一個とかで普通に公園にいるよね？」と広瀬が松下に尋ねると、松下は「マスクしてれば、たいがい大丈夫ですよ！」ときっぱり。一方広瀬はマスクが「苦しくなっちゃう」とつぶやいていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
◆広瀬すず、唯一顔バレした相手とは
◆広瀬すず、変装はあまりしない派
情報：TOKYO FM
