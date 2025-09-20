お願い！ 在庫残ってて！【ダイソー】さすがのクオリティ♡「優秀スマホグッズ」

「これが100均！？」と驚くほど、おしゃれで可愛いスマホグッズが【ダイソー】に登場。プチプラとは思えないクオリティで、持っているだけで気分が上がりそうです。今回は、見た目も機能も満足度の高い「優秀スマホグッズ」をピックアップ。日常を彩るアイテムを、ぜひチェックしてみてください。

おしゃれに守れそうな キラ可愛チャーム

【ダイソー】「5053 コネクタカバー（キラキラ ビジュー）」\110（税込）

スマホの充電口をほこりや汚れから守ってくれそうなコネクタカバーに、キラキラで可愛らしいチャームがついたアイテム。実用性だけでなくデザイン性も高いのが嬉しいポイントです。お花モチーフのチャームが揺れるたびに華やかさをプラスしてくれるので、持っているだけで気分も上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「Type-C専用」とのことなので充電口がType-Cの人はぜひチェックしてみてください！

スマホが一気に華やぐ！ キラキラレンズカバー

【ダイソー】「カメラレンズ保護カバー（ラインストーン オーロラ）」\220（税込）

キラキラ輝くカメラレンズカバーは、つけるだけでスマホが一気に華やかに。シンプルなケースでもレンズカバーをプラスするだけで高級感がアップしそうです。レポーターとも*さんによると「中のシートを剥がして貼るだけ」という手軽さも嬉しいポイント。オーロラのきらめきが気分を盛り上げてくれそうな優秀アクセサリーです。

背面に貼るだけ！ キュートなハートフック

【ダイソー】「4528 背面フックパーツ（カラーハート 2P）」\110（税込）

背面に貼るだけで使える、便利で可愛いフック。キュートなハートデザインで、持っているだけで気分が上がりそうです。スマホチャームを引っ掛けて、自分らしいアレンジを楽しめるのもポイント。カラー展開も複数あるので、推しカラーを取り入れてさらに気分を上げてみてください。

上品に映える 大人可愛いリボンチャーム

【ダイソー】「5042 スマホチャーム（ビッグリボン 2P）」\220（税込）

上品さと可愛らしさを兼ね備えたリボンチャームは、スマホを華やかに格上げしてくれそうなアイテム。パール調のパーツが大人っぽさを漂わせつつ、リボンの形で可愛らしさも添えてくれます。シンプルなスマホケースに合わせるだけで、一気に高見えしそうなのも嬉しいポイント。ハートフックと組み合わせれば、ぐっと大人可愛い雰囲気がさらに高まりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

