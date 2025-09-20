好きなアイドルを選べる！e-BANPRESTO「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」

『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」の予約受付を2025年9月19日(金)16時より開始！

『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」の予約受付を2025年9月19日(金)16時より開始しました。

(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)

■商品特長

スマートフォン・PC用ゲームアプリ『学園アイドルマスター(学マス)』から、大きいサイズの『もふぐっと ちびぐるみ』と一緒にお出かけできるおなまえ入りのバッグがセットで登場！

ちびぐるみライフをもっと楽しめるセットとなっています。

■『ちびぐるみ』とは

「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！がコンセプトの手のひらサイズのぬいぐるみブランドです。

今回は大きいサイズの『もふぐっと ちびぐるみ』で登場♪

■商品概要

・商品名 ：

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 花海咲季

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 月村手毬

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 藤田ことね

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 有村麻央

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 葛城リーリヤ

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 倉本千奈

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 紫雲清夏

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 篠澤 広

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 十王星南

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 秦谷美鈴

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 花海佑芽

学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 姫崎莉波

・価格 ：各7,500円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：8才以上

・商品サイズ：もふぐっと ちびぐるみ…約21cm、バッグ…約21cm×17cm×10cm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

・販売予約 ：2025年9月19日(金)16時開始予定

・商品お届け：2026年6月お届け予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

