MISELは、GRAND FESTA HAKATAにて『純烈 クリスマスディナーショー』を2025年12月20日(土)に開催します。

純烈 クリスマスディナーショー

会場 ： GRAND FESTA HAKATA 2階宴会場「ボールルーム」

所在地 ： 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14-1

THE BASICS FUKUOKA内

チケット料金 ： 全席指定 33,000円(税込)

※飲み放題付き特製コース料理

出演者 ： 純烈

公演日時 ： 2025年12月20日(土)

【昼公演】

開場12:00／お食事開始12:30／ショー14:00

【夜公演】

開場16:30／お食事開始17:00／ショー18:30

■チケット

全席スペシャルコース＋フリードリンク付き 33,000円(税込)

予約開始日：2025年10月10日(金)12:00pm〜

MISELは、GRAND FESTA HAKATAにて『純烈 クリスマスディナーショー』を2025年12月20日(土)に開催。

このイベントではクリスマスソングや冬にまつわる数々の名曲などを披露します。

博多駅から徒歩7分の好立地となる【GRAND FESTA HAKATA】のラグジュアリーな空間で、最高の演奏を堪能できます。

■出演者情報

2007年結成。

元戦隊ヒーロー俳優中心の3人組ムード歌謡コーラスグループ。

メンバーは酒井一圭(リーダー)、白川裕二郎、後上翔太。

平均身長183cm。

3年間の準備期間を経て2010年6月23日に「涙の銀座線」でユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。

「夢は紅白親孝行」を目標に掲げながら温浴施設で地道に活動を続ける姿が“スーパー銭湯アイドル”としてテレビ番組に多数取り上げられ、注目を浴びた。

グループ結成から11年後の2018年、『第69回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、現在まで7年連続出場継続中。

2022年結成のダチョウ倶楽部とのコラボユニット「純烈 ダチョウ」では、紅白歌合戦出演の際、有吉弘行さんと7人で「白い雲のように」を歌唱し、大きな話題を呼んだ。

2023年、グループを卒業した小田井涼平と入れ替わりで仮面ライダー出身俳優・岩永洋昭が加入し、新生純烈が誕生。

2024年は9月に初のオリジナルアルバム「純烈魂 1」を発売、11月25日には初めての単独日本武道館公演「純烈 in 日本武道館「純烈魂」」を開催。

満員の約8000人を動員、大成功におさめた。

25年は1月明治座、2月新歌舞伎座で座長公演を開催。

11月には御園座初座長公演が決定している。

3月末で新加入メンバー岩永洋昭が卒業し、オリジナルメンバー3人で新たなスタートを切った。

6月23日にメジャーデビュー15周年を迎え、現在は15周年記念曲「二人だけの秘密」をひっさげ、全国ツアーを展開中。

また、初のドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか」が公開され、話題を呼んだ。

Grand Festa Hakata

調理風景

■注意事項

※チケットはお一人様1枚必要です。

※車椅子で来場のお客様は、チケットを購入の上、公演前日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

付き添いの方もチケットが必要です。

※営利目的によるチケットの転売は禁止します。

※チケット購入後のキャンセル・返金はお受けできません。

予めご了承ください。

■衛生対策について

・定期的な換気

・循環式空気除菌装置の設置

・店内全体の消毒

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスソングや冬にまつわる曲を披露！純烈 クリスマスディナーショー appeared first on Dtimes.