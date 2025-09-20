ボールプールも楽しめる！キッズランドUS 愛知豊川店
室内遊び場『キッズランドUS 愛知豊川店』を2025年9月12日(金)にオープンしました。
キッズランドUS 愛知豊川店
所在地 ： 〒442-0068 愛知県豊川市諏訪3丁目133 プリオ豊川地下1階
オープン日： 2025年9月12日
●キッズランドUS
親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。
遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。
受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。
暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。
幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。
●園内には約30種類以上のユニークでスペシャルな遊びが盛りだくさん
【牧場コーナー】
可愛いお野菜の収穫体験や子牛さんのお世話ごっこができる新エリアが登場。
牧場体験ができるコーナー
【ボールプール】
宇宙空間のようなコーナー内には、惑星のようなエアー遊具にボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛りだくさん。
ボールプールコーナー
【乗りもの】
コース内のドライブを楽しめるカートコーナーや、パンダに乗って回るメリーゴーラウンドなど楽しい乗りものが大集結！
楽しい乗り物大集結
【セルフ写真館】
スマホひとつで気軽に記念撮影が楽しめるセルフ写真館では、本格的な照明設備や撮影用衣装が追加料金なしで利用できます。
セルフ写真館
【カラオケ】
お子様のカラオケデビューにオススメのコーナー。
追加料金なしで利用できます。
カラオケも追加料金なし
●天候を気にせず体を動かしてアクティブに遊べるコーナーも
【スーパージャングルジム】
二階建て巨大ジャングルジムの中に、すべり台や吊り橋などのワクワクする仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチック。
大人気スーパージャングルジム
【公園コーナー】
ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。
真夏日や雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。
公園コーナー
【ふわふわドーム】
たくさんのボールプールと白いふわふわのお山のエアー遊具で飛んで跳ねて体を動かしてお遊びいただけます。
ふわふわドーム
