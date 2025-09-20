秋のキッズフェスタ「〜見て、触れて、感じて！ここからはじまる！未来へつなぐ体験の風！〜」をコンセプトに、多くの企業・団体とともに、2日間にわたり開催。

秋のキッズフェスタ2025

主催 ：体験の風をおこそう運動推進委員会

共催 ：公益財団法人東京都公園協会 代々木公園サービスセンター

特別協力：公益財団法人上廣倫理財団

後援 ：文部科学省、こども家庭庁

協賛 ：小田急電鉄株式会社、コールマン

日時 ：2025年10月25日(土)10:30〜17:00

2025年10月26日(日)10:30〜15:30

会場 ：国立オリンピック記念青少年総合センター

(〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1)

対象 ：子どもとその家族(2日間で8,000 名程度)

内容 ：子どもと大人が楽しめる、ワークショップや体験型展示、ステージ発表、スポーツなど

入場料 ：18歳未満 無料／18歳以上 入場料500円(一部別途有料ブースあり)

＊現金およびPayPay決済にて当日お支払い

秋のキッズフェスタ「〜見て、触れて、感じて！ここからはじまる！未来へつなぐ体験の風！〜」をコンセプトに、多くの企業・団体とともに、2日間にわたり開催します。

■イベントについて

今回のキッズフェスタでは、2日間で130を超えるさまざまなワークショップブースや体験教室を提供します。

主なプログラムは、火おこしや野外炊事、ポニーの乗馬といったアウトドア体験、マルチスポーツやeスポーツを楽しめるスポーツ体験、自分だけのオリジナル作品を作れるものづくりブース、歌舞伎の立ち回りや書き初めができる文化芸術体験など、子どもと大人が楽しめるプログラムが満載です。

この他にも、当機構アンバサダーの書家・金澤翔子氏による書道体験をはじめ、「体験の風をおこそう運動応援団」による体験教室では、横浜F・マリノスアンバサダー・波戸康広氏のサッカー教室や、恐竜君のスペシャルステージなど、特別なプログラムが目白押しです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子どもと大人が楽しめる体験型展示も！秋のキッズフェスタ2025 appeared first on Dtimes.