余計な脂が落ちて身はふんわり！道頓堀 治兵衛「生の鰻しゃぶしゃぶセット」

「道頓堀 治兵衛」が、新鮮な生の鰻をしゃぶしゃぶセットにして販売。

道頓堀 治兵衛「生の鰻しゃぶしゃぶセット」

＜鰻のしゃぶしゃぶセット(2人前)＞

内容 ：活け鰻(300g)、ポン酢、ねぎ、もみじおろし、野菜盛り合わせ

価格 ：15,000円(税込)

賞味期限 ：発送日を含めて3日(冷蔵)

購入サイト：楽天サイト

＜2人前＞

自宅まで配送されます。

蒲焼とは違うしゃぶしゃぶスタイルで食べる鰻は、余計な脂が落ちて身はふんわりとし、ポン酢で食べると、鰻本来の旨味を存分に味わえます。

付属の「道頓堀 治兵衛の特製ポン酢」は、徳島県産の柑橘類、柚香(ゆこう)の天然果汁をたっぷり使用し、鰻のしゃぶしゃぶに合うようにさっぱりと仕上げています。

締めには、うなぎの旨味がたっぷり溶け込んだ出汁での雑炊がお勧めです。

受注後に調理して冷蔵で届けられます。

到着後すぐに楽しめます。

鰻は2人前でたっぷり300g。

ギフトにも喜ばれています。

道頓堀 治兵衛の「鰻のしゃぶしゃぶセット」で、夏に疲れた身体を労いましょう。

