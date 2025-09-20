芳醇でまろやか！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」
ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てた「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に新発売！
ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」
内容量 ：47g
発売日 ：2025年9月23日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：9カ月
ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てた「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に新発売します。
シャインマスカット果汁のみずみずしい甘さとホワイトソーダのまろやかなおいしさの組み合わせを、フェットチーネグミ特有の“弾む噛みごこち”とともに楽しめます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 芳醇でまろやか！ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」 appeared first on Dtimes.