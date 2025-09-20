秋色に色づくガーデンを散策！神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」

「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」は、「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」を2025年9月13日(土)〜12月7日(日)まで開催中です。

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」

■開催概要

イベント名： 「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」

開催日時 ： 2025年9月13日(土)〜12月7日(日)

会場 ： 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

(〒650-0002 神戸市中央区北野町1丁目4-3)

アクセス ： 新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分の山麓駅から

ロープウェイで約10分

参加費 ： 入場料(ロープウェイ乗車＋入園)は必要

「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」は、「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」を2025年9月13日(土)〜12月7日(日)まで開催中。

秋色に色づくガーデンを散策したり、優雅にランチタイムを過ごしたり、ハーブや香りと触れ合うなど、1日を優雅に過ごし存分に秋を満喫していただけます。

初秋、中秋、晩秋と秋の移ろいとともに、園内の各ガーデンが色づき、体いっぱいに(5感で)秋を感じることができます。

ピンク一面のコスモス畑や、赤一色のコキア＆ケイトウの花壇、秋色に鮮やかに彩る「四季の庭」、そして徐々に紅葉に色づく山々に囲まれた空間は、特別な1日を過ごすリゾート空間に変貌します。

その空間のなかで、色、食、香り、風、体験など5感で楽しむ様々な企画を実施しています。

GARDEN FEST 2025 -Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩

ガーデン散歩(四季の庭-いやしの庭-)

＜内容＞

(1) 秋のガーデン

お散歩にぴったりの季節。

ガーデンは、色鮮やかなハーブや花々で彩られます。

各ガーデンには、この時季ならではのハロウィンディスプレイも登場します

ガーデン散歩(くつろぎの庭)

●見ごろを迎える秋のハーブや花々

コスモス畑

ウェルカムガーデン

グラスハウス前 段々花壇

四季の庭

ローズガーデン

紅葉

ウェルカムガーデン 秋

・センニチコウ(7月下旬〜11月中旬)

・パンパスグラス(9月上旬〜11月下旬)

・ススキ(9月上旬〜11月下旬)

・ケイトウ(9月中旬〜11月下旬)

・コキア(9月下旬〜10月下旬)

・セージ(9月下旬〜12月上旬)

・フジバカマ(10月上旬〜10月下旬)

・ローズ(10月上旬〜11月上旬)

・コスモス(10月上旬〜12月上旬)

・布引の紅葉(11月上旬〜12月上旬) など

センニチコウ_7月下旬-11月中旬

パンパスグラス_9月上旬-11月下旬

セージ_9月上旬〜12月上旬

フジバカマ_10月上旬〜10月下旬

コキア_9月下旬-10月下旬

ローズ_10月上旬〜11月上旬

コスモス_10月上旬-12月上旬

布引の紅葉_11月上旬-12月上旬

森の中のハンモック（四季の庭-いやしの庭-）

●ハロウィンフェア2025

色、形、大きさの異なる約300個のさまざまな「かぼちゃ」や「収穫物」、「ドライフラワー」でつくったハロウィンディスプレイがガーデン各所に登場！かぼちゃを片手にフォトジェニックな1枚を残しませんか。

＜期間＞ 9/13(土)〜10/31(金)

＜おすすめスポット＞

フレグラントガーデン、グラスハウス(エントランス、ハーブの家など)、四季の庭 ガーデンシェッド、四季の庭 コテージ

ハロウィンフェア2025

(2)グルメ

350年以上の歴史あるドイツの醸造所のビールや赤・白、スパークリンク、デザートワイン、お子様まで飲めるキンダーワイン(ぶどうジュース)までをラインナップする「ドイツ祭り」や手ぶらでワンランク上のピクニックができる「ガーデンピクニック2025-Autumn-」、実りの秋をテーマにした期間限定メニューが登場する「収穫の秋フェア」など、最高のロケーションで“秋の味覚”を満喫しよう！

●ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-

本場ドイツのビールやワイン11種をラインナップ。

オリジナルハーブソーセージや仔羊のブロシェット、お子様にも大人にも人気のクロケッタなど、ドリンクにぴったりのフードも用意。

爽やかな秋風、ドイツの古城ヴァルトブルク城をモチーフにした雰囲気ある空間で、優雅なランチタイムを。

＜期間＞ 9/5(金)〜12/25(木)

＜時間＞ 11:00〜16:00 ※ナイター営業時は20:00まで

＜場所＞ 展望プラザ

※11/8(土)からはメニューが変更となります

ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-

●ガーデンピクニック2025 -Autumn-

お弁当やワイン、焼き菓子、レジャーシート、カトラリー、ドライフラワー、ガーランドなどおしゃピクアイテムがセットになった「ガーデンピクニック」。

秋の彩りたっぷりのガーデンで、手ぶらでワンランク上のピクニックを楽しみませんか。

＜期間＞ 9/27(土)〜11/24(月・祝)

※利用日の2日前の15時までにお電話でお申し込みください

TEL 078-271-1160

ガーデンピクニック2025-Autumn-

●収穫の秋フェア

標高400mの古城に佇むレストラン「ザ・ハーブダイニング」やクラシックでラグジュアリーなカフェラウンジ、開放感あふれるテラス「ザ・ヴェランダ神戸」で“実りの秋”をテーマにしたスイーツなどが登場。

＜期間＞ 9/5(金)〜11/30(日)

収穫の秋フェア

(3)遊び・体験企画

「宝探しゲーム2025-Autumn-

今日からきみもハーブレンジャー！秘密のハーブ園パーティーへの招待状」

お子様から大人まで大人気の「宝探しゲーム」が秋バージョンになって登場！

テーマは、「ハーブ園万博」。

ハーブの女神さまからの招待状(マップ)を元に、パーティー会場を見つけるとごほうびが待っています。

＜期間＞ 9/13(土)〜11/24(月・祝)

＜販売時間＞ 10:00〜16:00

＜販売場所＞ 山麓・展望インフォメーション

＜料金＞ 300円 ※スタンプラリー付き

宝探しゲーム2025-Autumn-

●「秋の収穫祭2025」リースキット販売 -自然の恵みを暮らしのアイテムに-

※各日数量限定

神戸布引ハーブ園で大切に育て、四季折々多くのお客様にご覧いただいた花やハーブが素敵なドライフラワーになって登場します。

園内で育ち、収穫、乾燥させた、お好きなドライフラワーを所定の箱にお好きなだけ取ってお持ち帰りいただけます。

ご自宅で“自然の恵み”を感じながら、自分だけのリースづくりを楽しめます。

＜期間＞ 10/18(土)〜11/3(月・祝)の土日祝

＜時間＞ 11:00〜16:00

＜料金＞ 1,000円※リース台、花材を含む

＜場所＞ グラスハウス1F クラフトコーナー

リースキット販売-自然の恵みを暮らしのアイテムに-

