ボートレース多摩川の「第32回神奈川新聞社賞」が、20日に開幕した。

初日、鋭い反応を示していた一人が浜本裕己（37＝大阪）だ。

初日は6R2号艇の1回走り。インから長野道臣が1マーク先マイを果たすが、やや流れた。空いた懐を2コースから的確に差して白星発進を決めた。

「エンジンは思ったより良くて連対率（前検日時点で13.9％）より動いています。出足系統がいいですね。回ってから押しています。直線はちょっといかれる感じがあるけど、今でもいいのでこの感じで」と相棒の15号機は反応がスムーズだ。

浜本は今期が始まった5月以降は6月22日尼崎、7月9日桐生、そして同17日の若松で3節連続優勝戦進出と好調モード。

「（初めての）A級になりたいので、勝率を落としたくない（20日現在の今期勝率は5.71）。今期はエンジンを出せるようになってきました。出足系の時の方が調子はいいですね」

本人が求めている舟足のタイプが合致している上、勢いも申し分ない。2日目は6号艇の2R、4号艇の9Rとも機敏に立ち回って大いにアピールする。