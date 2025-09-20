¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥ë¡¼¥¡¼¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¡2¾¡ÌÜ¤Ø1ÂÇº¹ÄÉ¤¦¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍC¡á6600¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢18°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë¹½¥°¥ê¡¼¥ó¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËåÌÌ©¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ô¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¹¶¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡2½µÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¡£1¾¡ÌÜ¤·¤¿¸å¤Î2¾¡ÌÜ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈµÕÅ¾V¤òÁÀ¤¦¡£