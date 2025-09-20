ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡ÈW¤Î½ËÊó¡É¡¡Ä¹²°À²»Ò¤Ï·ëº§È¯É½¡Ö¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¡×¡¡·ê¸«¿¿¸ã¤ÏÂè1»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤ò¡×
¡¡4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬20Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Î¡ÈW¤Ç¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ÉÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÄ¹²°À²»Ò¡Ê30¡Ë¤¬BIGMAMA¤Î¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¶â°æÀ¯¿Í¡Ê40¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î·ê¸«¿¿¸ã¡Ê27¡Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤ªÁê¼ê¤ÎBIGMAMA¡¦¶â°æÀ¯¿Í
¡¡Ä¹²°¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ ¶â°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆü¡¹¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³Ú¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²»³Ú¤Ç´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤òÁÏ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡·ê¸«¤â¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ö¥í¤Ã»Ò¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤È½Å¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£°¦¾Î¤Ï¡É¥ê¥ç¥¯¥·¥ã¥«¡É¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸(Ä¹²°À²»Ò¡¦¾®ÎÓ°íÀÀ¡¦peppe)¤È¡¢¾®ÎÓ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦·ê¸«¿¿¸ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ2012Ç¯·ëÀ®¡£¡ÖMela!¡×¡Ê2020¡Ë¡¢¡Ö²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ê2023¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ê2022¡Ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡Ê2023¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¶Ê¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ¯É½¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡¢2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¡Ê2022¡Á2024¡Ë¡¢Âè65²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡Ê2023¡¿¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ë¡£Ä¹²°¤ÎÆ©ÌÀ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¸ÄÀ¡¦¥ë¡¼¥Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ý¥Ã¥×¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤Î»Ù»ý¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤ë¡£
¡¡BIGMAMA¤Ï¡¢¶â°æ¡¢³Á¾Â¹Ìé¡¢°Â°æ±Ñ¿Í¡¢Åì½Ð¿¿½ï¡¢Bucket Banquet Bis¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£2002Ç¯¤ËÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÎÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2017Ç¯10·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇËèÇ¯¡ÈÊì¤ÎÆü¡É¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
