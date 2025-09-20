◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)

中日は祖父江大輔投手と岡田俊哉投手の引退試合に華を添える完封リレーで勝利を飾りました。

投げては引退試合で先発した岡田投手の後をつぎ、郄橋宏斗投手が初回1アウトからマウンドへ。そして7回まで3安打無失点と好投。以降、祖父江投手、清水達也投手、松山晋也投手と完封リレーで締めました。

井上一樹監督は引退する2人に対し「岡田にはおつかれさんと、ハグをするかと言って、ハグをしました。岡田はコーチ新任ぐらい、2軍監督になりたての頃に入ってきた選手だったので、うるっときた。祖父江は、センター前にカツーンと打たれピンチをつくるという、お前らしいなと(笑) それでも2人は野球人としては監督と選手ですが、かわいい後輩であり、小坊主だった高校から出てきたばかりの岡田、オールドルーキーとして入ってきた祖父江、2人ともかわいい後輩だったので、いい形で送ることができてよかったと思います」と語りました。

また試合については「郄橋宏斗も、昨日(チームが)敗戦してしまいましたから、両先輩にはなむけの気持ちもありましたでしょうし、今日投げて、もう一回くらい投げるかな、最後をきっちり締めたいという気持ちが乗り移った投球だったと思います」と称賛。

打線は岡林勇希選手、福永裕基選手の一・二番コンビが活躍。「岡林が塁にいてもらわないと得点になりませんし、2番の福永もここのところは打棒が振るいませんでしたけど、2人が出塁してという形だったので、大量得点ではありませんでしたけど、そのおかげで点がとれたのかなと思います」と勝利を喜びました。