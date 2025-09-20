ワンコにママのことを好きか聞いた後で、パパを好きかどうかも確認してみたら…？反応の違いが面白すぎると反響を呼び、投稿は記事執筆時点で46万4000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「あからさまで笑える」といった声が寄せられています。

【動画：『パパとママどっちが好きか』を犬に聞いてみた結果…天と地ほど差のある『まさかの表情』】

ワンコにパパとママが好きか聞いてみたら…

Instagramアカウント「odens_family」に投稿されたのは、ポメラニアン×シーズーのMIX犬「こんぶ」ちゃんに、パパとママのことを好きかどうか聞いてみた時の反応です。まずは「ママ好きな人！」と、ママさんが確認してみたら…？

こんぶちゃんはニコ～ッと笑顔を見せることで、「好き！」と答えてくれたとか。すぐに真顔に戻ったこんぶちゃんですが、嬉しくなったママさんが「ええ！ママ好きなんだ？」と改めて聞いてみると、「うん、大好き！」とばかりに再び笑顔に。可愛くて愛を感じる反応に、ママさんはキュンキュンしてしまったことでしょう。

反応の差に爆笑！

では今度は「パパ好き？」と聞いてみたら…。こんぶちゃんは再び笑顔を見せてくれるかと思いきや、なんとスンッと真顔のまま！さらに「好きじゃない」と言わんばかりに、プイッとそっぽを向いてしまったそう。ママさんについて聞いた時と反応に差がありすぎて、笑わずにはいられません！

その後、勝利を確信したママさんが思わず「プッ」と吹き出すと、こんぶちゃんは「なんか悪いことした？」というようにキョトンとしていたとか。悪気がなさそうなところが、余計に切ない…。

この時、パパさんはその場にいませんでしたが、もしもこんぶちゃんの反応を目の当たりにしていたら涙をこらえられなかったかも？（笑）

この投稿には「100%のスマイルが可愛すぎます」「ママさん幸せですね」「パパさん…泣かないで」「あまりにも素直w」といったコメントが寄せられています。

本当はパパのことも大好き！

こんぶちゃんがママさんラブなのは間違いありませんが、実は寝る時も撫でてほしい時もパパさんのところに行くことが多いのだとか。

またパパさんがお仕事に行く時には数分前から車の中で待機していて、窓越しに「行かないでよ～！」とばかりに吠え、キレ気味でお見送りしてくれるそう。なんだかんだで、パパさんのことも大好きなこんぶちゃんなのでした。

こんぶちゃんは弟犬の「ちくわ」くん＆妹犬の「がんも」ちゃんと暮らしており、Instagramアカウント「odens_family」には3匹の微笑ましい日常が投稿されています。可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「odens_family」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。