¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¹Ô¤Ã¤È¤¯¡©¡×ÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥®¥ã¥ë¤ÎÇº¤á¤ëÍ§Ã£¤Î½õ¤±Êý¡¿¤·¤ì¤Ã¤È¤¹¤²¤§¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¥®¥ã¥ë¡£¢
¡Ø¤·¤ì¤Ã¤È¤¹¤²¤§¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¥®¥ã¥ë¡£¡½»äÎ©¥Ñ¥é¤Î´Ý¹â¹»¤ÎÆü¾ï¡½¡Ù¡Ê¾¾±ºÂÀ°ì¡ÊPlott¡Ë¡§¸¶ºî¡¢¤ª¤Ä¤¸¡§Ì¡²è/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡¡ÀÄ½Õ¤È¤Ï¡¢Í§¾ð¤ÈÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÍèÍ½ÃÎ!? ÅÐÏ¿¼Ô¿ô97Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¸½ºß¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»äÎ©¥Ñ¥é¤Î´Ý¹â¹»¡×¤Î¥Þ¥ó¥¬²½ºîÉÊ¡ª °ÛÇ½ÎÏ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ÏÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤ì¤Ã¤È¤¹¤²¤§¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¤À¤±¡£ºÇ¶¯ÌµÅ¨¤Î°ÛÇ½ÎÏ¥®¥ã¥ë¤¬Á÷¤ëÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤·¤ì¤Ã¤È¤¹¤²¤§¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¥®¥ã¥ë¡£¡½»äÎ©¥Ñ¥é¤Î´Ý¹â¹»¤ÎÆü¾ï¡½¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©︎Plott Inc. 2025
©Plott¡¦¤ª¤Ä¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò
©︎Plott Inc. 2025
©Plott¡¦¤ª¤Ä¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò
