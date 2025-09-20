◇セ・リーグ 中日3―0ヤクルト（2025年9月20日 バンテリンD）

今季限りで現役を引退する中日の祖父江大輔投手（38）と、岡田俊哉投手（33）が引退試合に臨んだ。

先発の岡田は、先頭・村上を144キロ直球で見逃し三振。ベンチへ戻ると溢れ出る涙をタオルでぬぐった。

20年に最優秀中継ぎに輝いた祖父江は8回に3番手で登板。先頭・中村に中前打を許したが、清々しい笑顔でマウンドを降りた。

試合後、2人の引退セレモニーが実施。岡田は、サプライズ登場した母校・智弁和歌山の恩師、高嶋名誉監督が花束を贈られ、感激の面持ち。「大学進学を考えていた僕に“お前はプロで勝負しろ”と言ってくださった。あの言葉がなければ、今の僕はいません」と感謝。続けて、「16年間、必死に考えて、もがいてきました。僕の背中を押してくださったファンのみなさま、ありがとうございました」と頭を下げた。

祖父江は「最高の仲間と出会い、僕は幸せ者です」と切り出すと、「もっとロッカールームでいろんな話をしたかったですし、もう大野雄大の、おならの匂いをかげないと思うと思うと泣きそうになります」とジョーク。支えてくれた両親や家族に感謝を伝え、「16年間…間違えました！12年間、最高のプロ野球人生でした」と“らしさ”全開で、場内を沸かせていた。