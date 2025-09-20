◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１０位から出た新人の吉田鈴（りん、大東建託）が５バーディー、１ボギーの６８をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。姉は日本ツアー４勝の優利。ツアー史上４組目の姉妹優勝と、入谷響、荒木優奈に続く今季３人目のルーキーＶへ逆転を狙う。

プロ転向後初めて、２ラウンド続けて６０台をそろえた。「ティーショットは曲がっていたけど、フェアウェーバンカーからバーディーチャンスにつけたり、長い距離のパットが何本も入ってくれた」。１３番でティーショットを左に曲げたが、バンカーからの１４０ヤードの第２打を７番アイアンで５メートルまで運び、３連続バーディーを奪った。１６番パー３では１３メートルをねじ込み、スコアを伸ばした。

前日の第１ラウンドでは１７番グリーンでのファーストパットに１００秒を要した。各ストロークに許容される時間は原則４０秒のため、スロープレーに。今季累積２回となったため、罰金１０万円の処分を受けた。一夜明け、この日は「気をつけながらプレーした」という。

今季は開幕戦のダイキンオーキッドレディスで２位発進の末に１５位。５月のブリヂストンレディスの９位が最高だ。「フェアウェーキープが重要で、狭いホールも何ホールかある。今週はティーショットをラフに曲げることも多いけど、（メジャー大会だった）先週がラフが長かった分、ラフに行っても大丈夫っていうのはある」と語り、ルーキーで優勝した入谷、荒木に続きたいという思いは「あります」と言葉に力を込めた。