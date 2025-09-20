◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

巨人が“秋のパン祭り”？で2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。

投げては先発左腕・横川凱投手（25）が5回を3安打無四球1失点と好投し、8月22日のDeNA戦（東京D）以来4試合ぶりとなる今季2勝目（0敗1ホールド）をマーク。

打っては主砲・岡本和真内野手（29）が2戦連発となる14号ソロでチームに10試合ぶりの先制点をもたらして打線に勢いをつけた。

試合後、「出来的には今までで一番、思い通りに投げられましたし、しっかり。右バッター多かったですけど、しっかり、インコース攻めて、カウントも負けることなく自分有利に進められたので、良かったなって感じです」と振り返った横川。

岡本には先制ソロだけではなく、再三の好守で助けてもらった。

試合以外での岡本との関係について聞かれると「いやまあ、しゃべりますけど。おいしいパン屋さんとか教えてもらって」と笑顔。

昨年放送されたテレビ番組で、岡本からおススメされた「エシレ・ラトリエ デュ ブール」麻布台ヒルズ店の限定クイニーアマンを買いに行き「メチャメチャおいしかったです」ととろけそうな笑みを浮かべていた横川だが、おいしいパンで結ばれた？2人のおいしい関係がCS進出を呼び込んだのかもしれない。