¡¡20Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤ÎJRÄá²¬±Ø¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Äá²¬½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤ò°ÜÆ°¤·¡¢Æ±»Ô¶ÓÄ®¤Î½»Âð¤ÎÄí¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸á¸å0»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤áÎÄÍ§²ñ°÷¤¬»¶ÃÆ½Æ¤Ç¶î½ü¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¼«¼£ÂÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£³§Àî¼£»ÔÄ¹¤¬Æ±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤È¯Ë¤µö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾ì¤Ë»Ø¼¨¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ëÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬È¯Ë¤¤òÌ¿¤¸¤ë·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤·â¤Ã¤¿¡£