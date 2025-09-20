ÁíºÛÁª¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¡Ö¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¡Ö2050Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¯¼£¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡Åê³«É¼¤ò10·î4Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÄí¤Ç¤ÏÌîÅÞ¡©¼«Ì±¥Û¡¼¥×¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡¢AI¤ä±§Ãè³«È¯Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢³°»ñ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏÇã¼ý¤ÎÀ©¸Â¤ò´Þ¤à³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤É¤òÀ¯ºö¤ÎÃì¤È¤·¡¢¡Ö¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤ÎÏ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÀ¤Âå¸òÂå¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î50ºÐ¡£½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢44ºÐ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼ê¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¾®ÎÓ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¾®ÎÓ»á¤ËÊ¹¤¯¡È10¤Î¼ÁÌä¡É
¡¡ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤«¤éÂçÂ¢¾Ê¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÎ±³Ø¡¢ºâÌ³¾Ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¾®ÎÓ»á¡£2012Ç¯¡¢½°±¡µÄ°÷½éÁª¡Ê¸½ºß5´üÌÜ¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Âç¿Ã¡Ê´ßÅÄÀ¯¸¢¡Ë¡¢2024Ç¯¤ËÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤â9¿ÍÃæ5°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤È¿ÀÍÁ¤òÃ´¤°¤³¤È¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ»á¤Ë10¤Î¼ÁÌä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Q1.¸½ºß50ºÐ¡ªÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ã¼ê¡©¤½¤ì¤È¤âÃæ·ø¡©
¡¡º£¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬56¡Á57ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¼ã¼ê¡£
Q2.ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡©
¡¡ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤¿¶Ê¤Ï¤Î¤ê¥Ô¡¼¤Î¡ØÌ´ËÁ¸±¡Ù¡£
Q3.Ì¼¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¡£»×½Õ´ü¤À¤±¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¡©
¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¤ò¸¯¤¦¡£ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Q4.±ü¤µ¤ó¤È¤Ï12Ç¯È¾¸òºÝ¤·¤Æ·ëº§¡ª·èÃÇ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡©
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Q5.ËßÍÙ¤ê¤Ë¿ÀÍÁ¤¬Âç¹¥¤¡ª À¯¼£²È¤ËŽ¢º×¤êŽ£¤ÏÉ¬Í×¡©
¡¡À¯¼£²È¤ËÉ¬Í×¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¤À¡£¿ÀÍÍ¤òº×¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¼ï¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤À¤È»×¤¦¡£
Q6.¤½¤â¤½¤â¡Ö¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¡Ö¤À¤»¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥À¥µ¤¯¤Æ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
Q7.ºÇ¶á¡¢¡Ö¥ª¥é¤ÎËÜµ¤¡×¤ò½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡©
¡¡¤³¤Î´Ö¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£¤³¤Î±þ±ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢»þ´Ö¡¢»È¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤«¤Ê¤êÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
Q8.ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÊó½·¡Ö4000Ëü±ßŽ£ ¹â¤¤¡©Äã¤¤¡©
¡¡ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ1´üÌÜ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï1¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
Q9.Ìó1Ç¯¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¡ÄÁíÍý¤Ï²¿ÅÀ¡©
¡¡¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿À¯ºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
Q10.ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¡©¹ñÌ±¿Íµ¤¡©
¡¡Î¾Êý¤¢¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¡£
¢£ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÀ¯¼£²È¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤Ï¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ã¤¦¤È»×¤¨¤Ð°ã¤¦¤È¸À¤¦¤·¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£³Î¤«¤Ë¡ÊÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¡ËÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤¬¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î°ìÀá¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×
¡¡¾®ÎÓ»á¤¬ÁÊ¤¨¤ëÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÞ¤Ï1¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥é¥°¥é¤·¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£ÅöÁ³¡¢·Ð¸³¤ÈÃÎ·Ã¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¤ÎÎÏ¤âÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤äÅöÁª²ó¿ô¤¬±ÊÅÄÄ®¤Ë¤Ï¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼ã¼êµÄ°÷¤òÅÐÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÅ¬ºàÅ¬½ê¤Ç¡¢·Ð¸³¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÅöÁª²ó¿ô¤ä·Á¼°Åª¤Ê´ð½à¤Ç¡¢ËÜÍèÅöÁª1´ü¤ä2´ü¤Ç¤â³ÕÎ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¢¼¡ÉûÂç¿Ã¤ò¤ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç¿Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Î¤³¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢²Ä»ë²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç»¿À®¤À¡£½ÐÇÏ²ñ¸«¤Î¤È¤¤Ë¿½¤·¾å¤²¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£Á´¤Æ¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤Î¾ì¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌ©¼¼¤Ç½ÅÄÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ëÀ¯ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡Ö2050Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ¯¼£¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ã¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¡£À¯¼£²È¤ÏÀè¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï2050Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É75¡Á76ºÐ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥êÀÕÇ¤¤¬»ý¤Æ¤ëÇ¯Îð¤À¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Ð¸³¤Ï½ÅÍ×¤À¤±¤É¡¢·Ð¸³¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤¿¤éÊª»ö¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤â¤¦¾¯¤·À¯¸¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹ñÀ¯¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Î´ûÀ®³µÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊª»ö¤ò¸«¤ë¡£±ÊÅÄÄ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£¿Í¤Ï1¤Ä¤Î´ë¶È¤Ë¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë