「日本の電車に乗っている世界線が…」東方神起・チャンミン、北海道での貴重なオフSHOT【PHOTO】

東方神起のメンバー、チャンミンが北海道を存分に楽しむ様子が公開され、ファンを和ませている。

去る9月19日、チャンミンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「HOKKAIDO」という言葉とともにハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、チャンミンが公演のために北海道を訪れたときのものである。9月16〜17日、彼はカナモトホール（札幌市民ホール）でコンサート「CHANGMIN from東方神起 CONCERT TOUR〜The First Dining〜」を開催した。

（写真＝チャンミンInstagram）

写真のなかのチャンミンは、路面電車に乗ったり小樽運河の前で可愛らしくポーズを取ったりしている。変装といえば、キャップぐらいで気楽に観光を楽しんでいる様子が伝わってくる。

投稿を目にしたファンからは「会いたかったなぁ」「チャンミンさんが日本の電車に乗っている世界線が存在したんだ…尊い…」「可愛い」といった反応が寄せられていた。

なお、チャンミンは現在もコンサートツアーを開催中だ。来る9月21日には兵庫・神戸国際会館こくさいホールで公演を控えている。