妻「つれてきて、あんたの女」夫「え？」→不倫を知った妻の戦慄の復讐劇にシタ妻の反応は【作者に聞く】
夫の実家で同居し、義母にいびられ続けて10年。夫の栄一は助けてくれず、なな子の安らげる場所はトイレだけだった。この惨めな生活を変えたいと、なな子はパートに出ることを決意する。ほんの少しでも充実した時間を持てると、現状がますます惨めに思えてきた。
そんなときに出会ったのが、スーパーの店長でママ友のパパでもある忍だった。自分の家庭環境を打ち明けているうちに、2人は少しずつひかれていく。しかし、小さな田舎ではすぐにうわさが広まり、ドロ沼の不倫へと発展していく。この漫画「お宅の夫をもらえませんか？」は、夫婦関係のリアルを描くいくたはなさんが原作、みこまるさんが作画を担当している。
舞台は、とある片田舎。高校時代から付き合っていた栄一と結婚し、そのまま実家で同居を始めたなな子。義母からは「トロい」「使えない」と厳しい言葉を浴びせられ、いびられる日々を送っていた。夫は味方になってくれず、子育てもワンオペ。それなのに、夫はもう1人子供がほしいと言い出し、夫婦の心はすれ違っていく。
生活を変えるために始めたパート先で、なな子は店長の忍と出会う。なな子の子供と忍の子供が同じ幼稚園に通っていることもあり、2人はすぐに打ち解けた。
パートは楽しかったが、家に帰ると義母に「晩飯準備の時間には帰んなよ！！役立たず」「何様なんだい」と怒鳴られる。この家は何かおかしい、となな子は気づき始める。
なな子の境遇を不憫に思った忍は、彼女を慰める。そうした要因が重なり、2人は不倫関係に陥った。しかし、狭い地域ではすぐにうわさとなり、忍の妻・香織の耳にも入る。夫の不倫相手がママ友だったと知った香織は、今までのおしとやかな顔を捨て、豹変するのだった。
■意味深なタイトルに込められた意図
これまで「夫を捨てたい。」「夫にキレる私をとめられない」など、共感を呼ぶ作品を描いてきたみこまるさん。不倫や「人間の闇」に迫った本作について尋ねると、「作風は『ラフな感じの簡潔な絵で』ということだったので、あまり描き込まないことを意識していました」と話す。メンタル面では特に変化はなく、「よいものを作るぞ！」という意気込みは、どんな作品でも同じだという。
作中に登場する不倫された妻と不倫した妻の心理を描くことは難しくなかったかという問いには、「その辺りは、原作者のいくた先生がしっかりと設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」と答えた。
意味深なタイトル「お宅の夫をもらえませんか？」については、「少し粘着質なタイトルですよね。そういう意味ではラストもそのような感じになっているかと思います。気になる方は、ぜひ本編をお手に取ってくださいませ」と語り、読者の興味をかき立てた。
不倫がバレた2人は、それぞれのパートナーを交えて4人で話し合うことになる。幸せだった2つの家庭は崩壊し、その先には何が待ち受けているのだろうか。
取材協力：みこまる(@micomalu)
