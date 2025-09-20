「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）

日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝ちで乱戦を制し、連敗を２で止めた。ソフトバンクが敗れたため、ゲーム差は３・５に縮まった。九回に代打・浅間がレフトオーバーのサヨナラ打を放ち、試合を決めた。

サヨナラの瞬間、ベンチを飛びだして何度もガッツポーズを繰り出した新庄監督は「もう代打送る前に、レフトへの３ランがすごいイメージがおりてきた。勝負してくれないかなと思ったら勝負してくれたので。よく決めましたね。もう勝つしかないからね。勝ってよかったです」と興奮気味に振り返った。

最大５点リードあったが、ジワジワと詰められ、七回に二塁・石井、遊撃・水野の連続後逸で、まさかの形で同点に追いつかれた。それでも指揮官は「いやいやあれは。あれは記録員の方、ちょっと変えてもらいたい。あれはエラーじゃないっすよ。跳ねてたしね。きょうはグラウンドがちょっといつもと違った。水野君のも少し跳ねていた。あれはヒット」と、キッパリ。直後の攻撃で水野のスクイズが失敗した場面についても、ロッテ・沢村のフォークが抜けたことを指摘し「あれは間違えてない。（ロッテの）捕手の佐藤君も真ん中に構えて、ベース盤狙いにいっての抜けたフォークなんで。外してない。たまたまあそこいっただけ。あれが（三走が）走ったのをみて、フォークをコントロールできてたら失礼しましただけど」と、振り返った。

執念の勝利でソフトバンクとの差は３・５に。残り９試合、負けられない戦いが続くが「相手どうこうじゃない。勝ち続けて、相手がどう転ぶか。明日も獲りにいきます」と、力を込めた。