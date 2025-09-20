松井珠理奈、谷間チラリなピースショットで秋色ヘア披露「たまらない」「色っぽくてきれい」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。胸元あらわな近況ショットを公開した。
【写真】「たまらない」谷間チラリなピースショットで秋色ヘアを披露した松井珠理奈
「Hello 今日明日は大阪万博と梅田の蔦屋に集合だよ！」とつづり、4枚の写真をアップ。谷間がチラリとのぞく衣装姿で、笑顔全開のピースショットやポーズの決めた全身ショットを披露している。
さらに「髪色変えたんだけど気がついたかな？秋色レッド」とヘアカラーをチェンジしたことを報告し、「何枚目が好き〜？」とファンに呼びかけた。
ファンからは「色っぽくてきれいだな〜」「大人っぽくてよき」「ドキドキ」「谷間たまらない〜」「ますます美人になるなあ」など、さまざまな反響が寄せられている。
