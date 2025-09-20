EMODA新宿で山本望叶が来店♡秋冬新作＆撮影会も楽しめる特別イベント

ファッション感度の高い女性から支持を集める「EMODA（エモダ）」が、女優でモデルの山本望叶さんを迎えた来店イベントを2025年9月23日(火・祝)に開催します。当日は2025 Autumn Winter Collectionの新作も登場。山本さんから直接商品を受け取れる特典や、ツーショット撮影会などスペシャルな企画も♡秋のおしゃれを盛り上げる一日になりそうです。

山本望叶がEMODA新宿に来店

2025年9月23日(火・祝)、EMODA新宿ルミネエスト店で山本望叶さんの来店イベントが開催されます。11:30～14:00の時間帯で行われ、特別な交流ができるチャンス。

当日10:30～12:30に1点以上購入した方には、山本さんから直接商品を受け取れる特典が。さらに30,000円（税込）以上購入した方は、先着順でツーショット撮影会に参加できます。

新作アイテムとイベント特典

イベントでは2025 Autumn Winter Collectionの新作を展開。さらに抽選で、山本望叶さんがセレクトしたコーディネートがプレゼントされる企画も実施されます。

参加は事前抽選制で、詳細はEMODA OFFICIAL Instagramにて案内されます♪ファンにはたまらない豪華な内容です。

山本望叶着用の秋冬トレンド

シェービングショートジップフーディ

価格：8,690円(税込)

山本さんが着用するのは、ラメ感が魅力のスウェットセットアップと美脚ブーツ。秋のムードを高めるラインナップで、洗練された大人カジュアルを叶えます。

カラー：ライトグレー

スウェットティアードミニスカート

価格：7,920円(税込)

カラー：ライトグレー

ルーズフレアカバーフィットブーツ

価格：16,280円(税込)

カラー：ブラック

特別な一日をEMODAで♡

EMODA新宿ルミネエスト店で行われる山本望叶さん来店イベントは、新作をいち早くチェックできるだけでなく、直接会える貴重なチャンス。

ツーショット撮影会や特典プレゼントなど、この日だけの特別な企画が満載です。秋冬のワードローブをアップデートしながら、憧れの山本望叶さんと素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？