西日本出身者に聞いた「お金持ち」なイメージがある大学ランキング！ 2位「青山学院大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
大学には、それぞれ独自の校風やブランドイメージが存在します。その中でも、歴史や立地、卒業生の活躍などから、「裕福な家庭の子女が多く通っているのでは」という印象を持たれる大学があります。きらびやかで華やかなイメージが、その評価につながっているのかもしれません。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「『お金持ち』なイメージがある大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は西日本出身者140人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【11位までの全ランキング結果】
回答者からは「私大でお嬢様が通っているイメージ」（20代女性／愛知県）、「私立で有名な学校だから。所在地も、地価の高い場所ばかり」（40代女性／神奈川県）、「お金持ちが沢山いるエピソードをよく聞くため」（20代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「幼稚舎から慶応の人も多いので」（40代女性／神奈川県）、「親の職業がハイステータスな印象があるから」（40代男性／福岡県）、「実家が太く、卒業生も大企業に勤めるので二代にわたって裕福なイメージ」（30代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：青山学院大学／45票2位は「青山学院大学」でした。東京・青山にキャンパスを構え、メディアへの露出も多いことから、華やかでおしゃれな学生が集うイメージが強いようです。洗練された都会的な雰囲気や、多くの芸能人を輩出してきた実績が、「裕福な家庭の子女が通う学校」という印象につながっており、充実したキャンパスライフを支える経済的な余裕も想像させるのかもしれません。
1位：慶應義塾大学／81票1位は「慶應義塾大学」でした。「幼稚舎」の存在が象徴するように、幼少期から大学まで続く一貫教育のイメージが圧倒的な支持を集めました。学費の高さはもちろんのこと、代々続く名家や経営者の子息が多く通うという印象が根強く、「家柄の良いお金持ち」というブランドイメージを確立しています。卒業後も社会的な成功を収める人が多いという点も、そのイメージを強固にしているようです。
