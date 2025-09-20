お茶犬×「ZOZOTOWN」がコラボ！ 限定キャラ“クロリョク”のミニトートなど展開へ
平成レトロブームをきっかけに再び注目を集めている“お茶犬”と「ZOZOTOWN」がコラボレーションした限定アイテムが、9月22日（月）から、「ZOZOTOWN」限定で受注販売をスタートする。
【写真】ひょっこり顔を出すクロリョクがかわいい！ ミニトートなど商品一覧
■文具セットなど雑貨アイテムも
今回登場するのは、お茶犬のメインキャラクター“リョク”を、「ZOZOTOWN」のロゴカラーであるブラックにアレンジした描き下ろしキャラクター“クロリョク”をデザインした、全8型のコラボアイテム。
ラインナップには、“クロリョク”のイラストがあしらわれた「Tシャツ」、「フーディー」、「トラックジャケット」といったウェアのほか、「キャップ」、「ミニトートバッグ」などが用意される。
また、「ぬいぐるみキーホルダー」や「文具セット」など、ファン心をくすぐるアイテムも展開される。
なお本限定アイテムは、9月22日（月）12時00分から10月6日（月）11時59分まで受注販売し、2026年1月中旬に発送予定だ。
