¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·(69)=º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤ÎÊè»²¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÎÌ¿Æü¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ªÈà´ß¤ÎÆþ¤ê¤Îº£Æü¡¢¤ªÊè»²¤ê¤Ë´ó¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2020Ç¯3·î29Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¸»Õ¤òÅé¤ß¡¢ÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ñ¤È¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÎÆ¼Áü¤ÎÁ°¤ÇÄêÈÖ¥®¥ã¥°¡Ö¥¢¥¤¡¼¥ó¡×¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅ·¹ñ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤Ïyoutube¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂå¤È»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤ò»Ù¤¨¤¿à»ÕÄï¥³¥ó¥Óá¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ç¤â»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È¥Þ¡¼¥·¡¼¤Î¥³¥ó¥È¹¥¤¡×¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¡¢¥Þ¡¼¥·¡¼¤ÎºÇ¶á¤Î¤´³èÌö´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è!¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥Ð¥«ÅÂ¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÏ¿²è¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²¸µÁ¤òËº¤ì¤º¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£