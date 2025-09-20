¡Ö¤Á¤Á¡¢¤Ï¤Ï¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤Î»Ò¤¬¡Ä¡×Ãë¥É¥é¡Ö¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¡×»ÒÌò¤â¤¤¤Þ¤ä¥Þ¥Þ¤Ë¡ÄÉ×¤âÇÐÍ¥¡¢35ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¥å¡¼¥È¤Ê»ÑÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¶¦±é½÷Í¥¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¡×(TBS)¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿35ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¡ÅÄº»µª¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¿¶¤ê»Ò¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢´ã¶À¤ÈË¹»Ò¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÏÆ·ëÍ§(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£½÷Í¥¤ÎÊ¡ÅÄº»µª(35)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ÈÀ¼Í¥¤Î»ûºêÍµ¹á(42)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÅ´·ý¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¡¢´¶¤¸Êý¡¢¸«¤¨Êý¡£¤¦¤Á¤Îº»µª¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö»ûºêÍµ¹á¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªº»µª¤Á¤ã¤ó·Ò¤¬¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤Á¡Á¡¢¤Ï¤Ï¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¥Þ¥Þ!!¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÊÌÌº¹¤·ÊÝ¤¿¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾åÏÆ¤Ï¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ý¤Ã¤«¤Ý¤«¡×(1994~96Ç¯)¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø°ì²È¤ÎÄ¹½÷¡¦ÅÄ½ê¤¢¤¹¤«Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ö¤Á¤Á¡¢¤Ï¤Ï¡×¤È¸Æ¤Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤±éµ»¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸(Âè7¥·¥ê¡¼¥º)¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ê¡ÅÄ¤È¶¦±é¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¹¯´²(38)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£