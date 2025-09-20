負の感情をポップに表現する“ダメポップ”を掲げ、若者から人気を集める歌手ナナヲアカリが、2枚目のベストアルバム「フライングベスト2」を8月にリリースした。メジャーデビュー7周年を迎え、今年1月に発表した「明日の私に幸あれ」が交流サイト（SNS）を中心に話題沸騰。福岡市でのライブを今月28日に控える彼女にインタビューした。

大阪市出身。子どもの頃から「アニソン（アニメソング）好き」で、小学2年からダンスを習っていた。中学1年の頃、アニメ「BLEACH」のオープニング曲だったYUIの「Rolling Star」の動画を見て「あんな風にカッコよくなりたい」と音楽に目覚め、ダンスは「スパッと」やめて、ギターと歌を始めたという。

高校時代、バンドメンバー募集サイトで出会った他校生たちとバンドを組んだ。そうしたのは「中学の頃、部活動を3回変わった」経験があったから。「高校で部活をしないと肩身が狭いけど、私には部活適合性がなくて」と振り返る。

大学入学のタイミングでバンドは解散。ソロのオーディションに応募したところ合格し、上京することに。「私、ほんまに社会耐性がなくて。会社員にもなれないだろうし、思い切って大学を辞めて。ゼロか百かのゼロ百人間なんです」と笑う。

そんな「何も続けられなかった」というネガティブな感情と、思い切りの良さから、独特な楽曲が生み出された。TikTokでダンス動画がバズり（注目を集め）、関連動画合計での再生回数が10億回を突破した「明日の私に幸あれ」は、中毒性のある言葉と軽快なリズムで始まる。

〈半端ないぱっぱらっぱっぱらっぱらっ（へい）〉

そして、仕事や学校など社会に縛られて生きていく苦しさを代弁しつつ、それでも頑張る自分を肯定する詞が並ぶ。

〈自分時間 堕落タイム確保〉〈さらに愛や恋や甘いも忘れずに〉

作詞作曲は「私の精神性をよく分かってくれている」というロックバンド「Wienners」の玉屋2060％が担当。さらに、曲の中に「ポエトリー」として、ナナヲ自身が書いた詞を埋め込んでいる。

〈私には私のマイルール 明日ラクするためにはハイ！チーズ〉

そうすることで「自分のことだと感じてくれる人が増えたし、応援歌としても受け取ってもらえたのでは」と分析する。

この曲も含めて「7周年の軌跡を詰め込んだ」というベスト盤を引っ提げてライブに臨む。「みんなで踊れる参加型のライブです。日頃の鬱うっ憤ぷんを晴らしに来てほしい」。ふわふわとファニーなハイトーンボイスで「明日の幸せ」を届けるつもりだ。

（加茂川雅仁）

■NANAOAKARI 7th anniversary stage.5 Re:FLYING ONEMAN TOUR 2025 28日午後5時半から、DRUM Be−1（福岡市中央区舞鶴）。問い合わせはキョードー西日本＝0570（09）2424。