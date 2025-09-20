ようやく決めた！ こじ開けた！ 東京Vが“５試合ぶり”の得点。セットプレーから染野唯月がヘッドで今季３点目！
５試合ぶりの得点だ。
東京ヴェルディは９月20日、J１第30節でファジアーノ岡山とホームで対戦している。
直近４試合は１分け３敗で未勝利。いずれの試合もノーゴールだった東京Vが、この岡山戦で久々に歓喜を呼び込む。
開始８分、森田晃樹の左CKに染野唯月がヘッドで合わせてネットを揺らした。染野は今季３点目をマークした。
前節のFC東京戦（０−１）の試合後、城福浩監督は「取り始めれば、自信は持てると思う」とコメント。東京Vはさらに得点を重ね、５試合ぶりの白星を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】背番号９がこじ開けた！ ヴェルディ染野のドンピシャヘッド弾
