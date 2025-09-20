◇パ・リーグ 日本ハム８―７ロッテ（2025年9月20日 エスコンＦ）

日本ハムがサヨナラ勝利で連敗を「2」で止めた。

5点リードを追いつかれる嫌な展開。9回2死二塁で最後は代打・浅間のサヨナラ打でその流れを断ち切った。

首位ソフトバンクが敗れ、ゲーム差は再び「3・5」に縮まった。

以下、新庄剛志監督（53）との主な一問一答。

「（浅間は）代打送る前にレフトの3ランが凄いイメージが降りてきて、勝負してくれないかなと思ったら、勝負してくれたんで。よく決めましたね」

――監督にもガッツポーズが出た。

「勝つしかないからね、ここは。勝ってよかったです」

――守備では4失策が失点に繋がった。

「いやいや、あれは。あれは記録員の方もちょっと変えてもらいたいです。あれ、エラーじゃないです」

――水野と石井への内野ゴロはイレギュラー？

「そうそう。寺地くんの当たりも。今日はちょっとグラウンドがいつもと違ったので。水野君のも少しはねて。畔柳くんが良かっただけにね、あれは。もう3人で終わってたんで、あれはヒットですね」

――スクイズの失敗は？

「あれは間違えてないですよ。だって、キャッチャーの佐藤くんが真ん中構えて。で、ベースを狙いにいっての抜けたフォークなんで。外してないでしょ。あれは作戦的には間違いじゃない。あれが走っているのを見て、フォークを外にコントロールできてたら、もう失礼しましたですね。諦めが付くでも、何点差あっても気が抜けないっていう試合でしたね」

――試合中にソフトバンクの結果を見ていた

「上（ビジョン）で見てましたよ。あそこで出るんで。勝ちたかったからね。何が起こるかわからないんでね」

――今川選手の代わりに上がってきてから浅間が活躍している。

「元々実力のある子なんで。今日は（相手先発が）左っていうところでスタメンではなかったですけど。明日は考えます」

――レイエスを2番起用した。

「今日は横尾コーチにお願いをして、打線組んでもらって。7点取ったんで。うれしいよねって話をしたら、めちゃくちゃうれしいですって」

――その打線が機能した。

「1発というより、つながってつながって点数を取りたい感じかな。いい打線組んでくれましたね」

――ソフトバンクと3・5ゲーム差に縮まった。

「相手どうこうじゃないですもんね。勝ち続けて相手がどう転ぶかっていうのは、もう結果を見てみないとわからないんで。明日も取りにいきます」