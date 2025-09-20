◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

今季52号となる逆転の3ランを放った大谷翔平選手をロバーツ監督が称賛しました。

1番・DHでスタメン出場の大谷翔平選手。チームは初回から先発のカーショー投手がソロを浴び先制点を献上、ミゲル・ロハス選手が同点のソロを放ち、同点に追いつくも、3回に再び1点を失います。

そして1点ビハインドで迎えた5回の攻撃、打線がつながり、2アウト1、2塁とすると、ここで打席に立った大谷選手はレフトスタンドへ今季52号となる3ランを放ち、一気に逆転。最終的にチームは6-3で勝利しました。

この3ランで今季52本塁打とした大谷選手は現在リーグトップのフィリーズ・シュワバー選手の53本に1本差としました。

試合後ロバーツ監督は「まだ勝てると思っていた。翔平のあの打席は見事だったが、(相手先発の)ロビー・レイのピッチングも本当に素晴らしかった」とコメントしました。

続けて「彼を攻略できたけど、序盤はストレートとスライダーが冴えていて、完全にやられていたね。でも翔平のあの打席は、ロビーも驚いたんじゃないかと思うよ。あれはかなりいい球だったからね」と難しい球を仕留めた大谷選手を改めて評価しました。