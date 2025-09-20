「リョクシャカ」の愛称で知られる、紅白歌合戦にも出演した男女４人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギターを担当する長屋晴子（３０）が２０日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。お相手はロックバンド「ＢＩＧＭＡＭＡ」のボーカル・ギターを担当する金井政人（４０）。

以下、長屋晴子のコメント全文

いつも応援してくださる皆様へ

私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。

日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。

皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。

温かく見守っていただけますと幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

長屋晴子

◆緑黄色社会 同級生の長屋晴子（ボーカル）、小林壱誓（ギター）、ｐｅｐｐｅ（キーボード）と小林の幼なじみの穴見真吾（ベース）の４人組。１２年に結成し、１３年の音楽コンテスト「閃光ライオット」で準グランプリ。バンド名は結成時、長屋が手にしていた緑黄色野菜ジュースがヒントに。略称はリョクシャカ。