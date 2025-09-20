◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

巨人の7年目左腕・横川凱投手（25）が20日の広島戦（東京D）で今季7度目の先発登板。5回3安打1失点と好投し、8月22日のDeNA戦（東京D）以来4試合ぶりとなる今季2勝目（0敗1ホールド）をマークした。

試合後、いの一番にお立ち台へ上がった横川は「いやもう…ここ2試合ふがいないピッチングをしてしまったんで、なんとか今日…はい。勝てて良かったです」とホッとしたような表情を浮かべた。

引き分け以上で2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出が決まる一戦で見事に結果を出した。

無四球だった自身の投球内容については「しっかりバッターに攻められたんで。そこが一番良かったかなと思います」と振り返る。

打線の援護については「点取られたあとに2点返してくれたんで。もう一度頑張ろうって気持ちになれたんで、ほんと、感謝してます」と中村奨に同点ソロを浴びた直後の4回にリチャードの押し出し死球と浦田の適時打で2点取り返してくれたことを感謝した。

CS進出決定については「いやもう、うれしいですけど」としたものの「東京ドームでCSを戦いたいんで。全員でまた明日からも頑張りたいと思います」とキッパリ。

「これからまた1試合1試合大事になってくるので、今日みたいな熱い声援よろしくお願いします」とファンに呼びかけ、再び大歓声を浴びていた。