¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡ËÌäÂê¤ÇÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñÎî´¶¾¦Ë¡ÂÐºöÊÛ¸î»ÎÏ¢Íí²ñ¡ÊÁ´¹ñÊÛÏ¢¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¡¢¶µÃÄ¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸å¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£À¶»»¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤·¡¢¶µÃÄ¤Îºâ»º¤¬¶µÃÄ¤È´ØÏ¢¤Î¿¼¤¤ÊÌ¤ÎÃÄÂÎ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬Í×¤ÊÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÊÛÏ¢¤Ï¡¢À¶»»¼êÂ³¤¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÅö¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºâ»º¤¬¶µÃÄ¤Îµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ØÏ¢¤Î¿¼¤¤ÊÌ¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÀøºßÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤é¤ÎµßºÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¡Ö²ò»¶Ì¿Îá¤ÎÌÜÅª¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£