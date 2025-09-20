9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、SNS総フォロワー数150万超、天然Hカップを武器に動画を上げ続け、男性向けプライベートサービス店でも働く「るるたん」に密着。そんな彼女が自作したという男性向け映像の売上を、グラビアアイドル・高梨瑞樹が聞き驚愕した。

【映像】「めっちゃ舐めてるし！」るるたんの“男性向け”ビデオを鑑賞する様子（実際の映像）

るるたんは、初めて公開した自作映像について「私、慎重派でビビりなので、顔を切ってたんです」と振り返る。それでも「1本1万円が400本とか売れて、これおもしろいんじゃないかみたいな感じでやって、1カ月800万円ぐらい」になったという。

この売上について、「当時、男性向けプライベートサービス店60分4万円で予約が取れないのは、業界で結構有名で。それで見てみたいって人が多かったんじゃないか」と分析している。

自主制作できる強みについては、「単価と内容を決めるのが自分っていうのは強いかも」と語る。今では顔を隠さず公開し、「去年ぐらいに初めて男性と行為する動画を出して、1本3万円の映像が3000本売れました」と明かした。その映像は現時点で4100本売れていて、売上は「1億2000万円」になっていた。高梨は「嘘でしょ…」と驚愕し、「なんで働いてるんですか？（笑）」と問いかけた。