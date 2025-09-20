「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）

広島が４連敗でＣＳ進出の可能性が完全消滅した。残り８戦の段階で２年連続でのＢクラスが確定した。

東京ドームでの戦いは今季２勝８敗１分けで終了。この日も同球場に詰めかけたファンに対して、新井貴浩監督は「良い試合を見せてあげられなくて申し訳ない。１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」と語った。以下、主な一問一答。

−前日同様、岡本に一発でやられた。

「そうやね。やっぱり昨日もそうだけど、振れているし。甘い球は逃してくれない。森も立ち上がりから、ボールの球威というのはあるように見えたんだけど、少しずつ甘くなったのをジャイアンツの各バッターが逃してくれなかったのかなという」

−奨成が完璧な当たり。

「良いホームランだったね。なかなかヒットも出ない中でね、追い込まれてからも良い反応をしたと思うし、どんどん自信にしてもらいたい」

−東京ドーム最終戦。今年は同球場で苦戦した。

「昨年もなかなかドームで良い試合を見せてあげられなくて、そこは申し訳ない。今日もそうだけど、１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」

−試合は残るが、Ｂクラスが確定した。

「まあ、そこももちろん頭に入っているし。まあ今後ね、今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思います」