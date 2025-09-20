広島がＢクラス確定 新井監督「申し訳ない。１年間たくさん応援していただいてありがとうございます」２勝８敗１分けで東京Ｄ公式戦終了
「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）
広島が４連敗でＣＳ進出の可能性が完全消滅した。残り８戦の段階で２年連続でのＢクラスが確定した。
東京ドームでの戦いは今季２勝８敗１分けで終了。この日も同球場に詰めかけたファンに対して、新井貴浩監督は「良い試合を見せてあげられなくて申し訳ない。１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」と語った。以下、主な一問一答。
−前日同様、岡本に一発でやられた。
「そうやね。やっぱり昨日もそうだけど、振れているし。甘い球は逃してくれない。森も立ち上がりから、ボールの球威というのはあるように見えたんだけど、少しずつ甘くなったのをジャイアンツの各バッターが逃してくれなかったのかなという」
−奨成が完璧な当たり。
「良いホームランだったね。なかなかヒットも出ない中でね、追い込まれてからも良い反応をしたと思うし、どんどん自信にしてもらいたい」
−東京ドーム最終戦。今年は同球場で苦戦した。
「昨年もなかなかドームで良い試合を見せてあげられなくて、そこは申し訳ない。今日もそうだけど、１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」
−試合は残るが、Ｂクラスが確定した。
「まあ、そこももちろん頭に入っているし。まあ今後ね、今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思います」