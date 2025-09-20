ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÎÄ¹²°À²»Ò¤¬·ëº§È¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏBIGMAMA¤Î¶â°æÀ¯¿Í
¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼Ä¹²°À²»Ò¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¡¶â°æÀ¯¿Í¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÖBIGMAMA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤Î¶â°æÀ¯¿Í¡Ê40¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³Ú¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²»³Ú¤Ç´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤òÁÏ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£