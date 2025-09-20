「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode5を、明日9月21日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

今回放送のEpisode5は、Snow Man 渡辺翔太＆目黒蓮、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が京都を巡る旅。

保津川下りでは、急流のスリルにテンション爆上がり！西陣織の老舗で着物に着替え、夏の京名物・鱧料理を堪能。目黒が鱧の骨切りに初挑戦する場面も！職人技に触れた目黒が語る“仕事への向き合い方の変化”とは？高野川沿いのベンチでは、完全プライベートモードで語り合う2人の素顔も必見。

世界遺産・清水寺では、夕景に心奪われながら、渡辺は「Snow Manの5周年を自然もお祝いしてくれているみたい…まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間」、目黒は、「いろんなものが見れる人生にしたい」と語る。仕事を忘れてオフモード全開の2人が、京都で見つけた“新しい景色”とは――。

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1〜4 配信中

Episode5 9月21日（日）

Episode6 9月28日（日）

Episode7 10月5日（日）

Episode8 10月19日（日）

Episode9 10月26日（日）

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。