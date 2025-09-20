明日9月21日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH造船計画」に最大のヤマ場が到来！失敗すれば、これまでの苦労が全部水の泡に…。重さ500キロの舟、人力でひっくり返せるか!? さらに、「DASH島」で夢の海底探索計画が始動。まだ見ぬ景色や生物に出会うため、手作りの潜水装置で未開拓の海底を大探索！

◆始動から267日、全長9メートル・重さ500キロの舟を180度ひっくり返す!?

「DASH島」の開拓以来、約10年活躍した手こぎの木造船を引退させ、新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト「DASH造船計画」。目指すは、スピードと操作性に優れた沖縄伝統木造帆船・サバニ。

100年以上受け継がれてきた沖縄伝統の知恵と技を駆使し、最初は真っすぐだった9メートルの巨大な板を少しずつ押し曲げて舟の形に。そこに2カ月かけて削った舟底パーツを、鉄製のクギを一切使うことなく、竹と木材だけでぴったりと取り付けた。

そしていよいよ、絶対に失敗できない最大のヤマ場に突入。これまで舟を逆さまの状態にして作業を進めてきたが、ここから先は内側部分を仕上げるため、重さ500キロの舟を180度ひっくり返す工程へ。使用するのは、手作りの人力巻き上げ装置。ひっくり返す際に万が一にも落ちてしまえば、舟は大破し、これまで267日の苦労が台無しに…。

重大任務を担う城島茂と森本慎太郎（SixTONES）は「今日が一番のピーク。失敗したらこれまでの日々が水の泡」と緊張感マックス！そんな2人のもとに、半年ぶりに草間リチャード敬太（Aぇ! group）が合流。「帰ってきたくて…」と舟造り復帰に腕が鳴るリチャード。

クレーン経験の長い城島の指示のもと、森本と一緒に人力装置で舟を持ち上げる…！「浮いた！スゲェ！」。しかし、あまりの重量にアクシデント発生…！果たして造船計画の行方は…？

さらに、「DASH島」海底探索計画が始動！島の海で発見した海底洞窟、その奥は一体どうなっているのか？まだ見ぬ景色や生物に出会うため、漂着物と島の資源を使って潜水装置を手作りし、夢の海底散歩へ。「歩いてる歩いてる！」手作り潜水装置、成功なるか!?

カナヅチだったリチャードの激変ぶりに「リチャがこんなに目覚めるとは…」と城島も口をあんぐり!?