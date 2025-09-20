桜田ひより×佐野勇斗Ｗ主演ドラマ『ESCAPE　それは誘拐のはずだった』主題歌が家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の主題歌が家入レオの新曲「Mirror feat.斎藤宏介」に決定した。

■桜田ひよりと佐野勇斗による予測不能のヒューマンサスペンス逃亡劇

『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）を逮捕歴のある青年・林田大介（佐野勇斗）したことから物語が始まる。誘拐されたはずの結以から「私と一緒に逃げて！」と懇願され、人質と誘拐犯の逃避行という思わぬ事態へと発展していく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか？

■「小さな煌めきが溢れるこの曲が2人の逃亡劇を優しく包みますように」（家入レオ）

そしてこのドラマの主題歌に決定したのが、家入レオの新曲「Mirror feat.斎藤宏介」だ。今年は1月に「雨風空虹」（ボートレース2025 TVCMタイアップソング）、2月に「No Control」（MBS/TBSドラマイズム「アポロの歌」エンディング主題歌）と、立て続けに新曲をリリースし、3月には日比谷野音でのワンマンライブ、10月には全国ツアーもスタートと精力的に活動中の家入レオ。そして今回の「Mirror feat.斎藤宏介」は、家入が30歳になって初の新曲であり、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）を客演に迎えた初めての男性アーティストとの歌唱コラボ楽曲となっている。