¡ÚÉñÂæÎ¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡ã»³¿Í²»³Úº×2025¡äSHANK¡ÖÃç´Ö¤¬¥Ð¥·¥Ã¡ª¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¶¤é¤â¤ä¤í¤¦¤«¡ª¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ëñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿SHANK¤À¤¬¡¢3¿Í¤¬²»³Ú¤ò¶Á¤«¤»»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Àª¤¤¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢´ÅÈþ¤Ê¹á¤êÉº¤¦¥á¥í¥Ç¥£¤ä²»¤Ç¿ì¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍ¾·×¤ÊMC¤â¶´¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤ò¤¤¤¤¥×¥ì¥¤¤ÇÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ë3¿Í¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÎSHANK¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤ËËá¤¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î»Ñ¤Ï¡¢9·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¥ê¤Î5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤«¤é¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ºòÆü¤ÏÂçºå¤ÇFACT¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£Æü¤ÏÁáÄ«¤«¤é°ÜÆ°¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´À¹´ü¤Î¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡×¤ÈÎã¤¨¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ï¥¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿°Ã¸¶¾Ê¿¡ÊVo, B¡Ë¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤·¤ÆÌó10Ê¬¸å¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ï¥¤¤ÊSHANK¤Î3¿Í¤Ë¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¿·ºî¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¨¡¨¡º£Æü¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ï¥¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ê¤É¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
°Ã¸¶¾Ê¿¡ÊVo, B¡Ë¡§Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÁáÀî¾°´õ¡ÊDr, Cho¡Ë¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÃç´Ö¤ÎG-FREAK FACTORY¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ã»³¿Í²»³Úº×¡ä¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°Ã¸¶¡§G-FREAK FACTORY¤Ï¤¹¤´¤¤Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤·¡¢¤³¤Î¡ã»³¿Í²»³Úº×¡ä¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡SHANK¤âÃÏ¸µ¤ÎÄ¹ºê¤Ç¥Õ¥§¥¹¡ãBLAZE UP NAGASAKI¡ä¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éG-FREAK FACTORY¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°Ã¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºêÊ¼ÂÀ¡ÊG, Cho¡Ë¡§ËÍ¤é¡¢G-FREAK FACTORY¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶Ê¤â¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡£¹¥¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢ËÍ¤é¤¬G-FREAK FACTORY¤ò¸Æ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁáÀî¡§ËÍ¤Ï¡¢SHANK¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤Ï°ìÅÙ¡¢²»³Ú¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤È¤«¤â¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âSHANK¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó´é¤ò²ñ¤ï¤»¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤«Í§Ã£¤È¤«¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ã»³¿Í²»³Úº×¡ä¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ã¸¶¡§ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
ÁáÀî¡§ËÍ¤ÏÆü¡¹´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¾¾ºê¡§ËÍ¤é¤Ï¡ãBLAZE UP NAGASAKI¡ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢G-FREAK FACTORY¼çºË¤Î¡ã»³¿Í²»³Úº×¡ä¤â¡¢HEY-SMITH¼çºË¤Î¡ãHAZIKETEMAZARE FESTIVAL¡ä¤â¡¢10-FEET¼çºË¤Î¡ãµþÅÔÂçºîÀï¡ä¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Ãç´Ö¤¬¥Ð¥·¥Ã¡ª¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¶¤é¤â¤ä¤í¤¦¤«¡ª¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤Î¥Õ¥§¥¹¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢»à¤Ê¤º¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³ÚÅª¤ÊÌÌ¤ÇG-FREAK FACTORY¤«¤é»É·ã¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ºê¡§G-FREAK FACTORY¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
°Ã¸¶¡§²»³ÚÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤é¤â¥ì¥²¥¨¤ä¥À¥Ö¤È¤«¹¥¤¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Îº®¤¶¤Ã¤¿¶Ê¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¡£G-FREAK FACTORY¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤È¡¢Ëè²ó»É·ãÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥§¥¹¤ÇSHANK¤ò¤è¤¯´Ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤½ÏÃ£¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¾¾ºê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢SHANK¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤È¤Ï°ã¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
°Ã¸¶¡§¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡©
¾¾ºê¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Ã¤Á¤¬Â¿Ê¬¡¢¤Ç¤«¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢±éÁÕµ»½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥ì¥²¥¨¤ä¥À¥Ö¤Ê¤É¤¬º®¤¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£SHANK¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢µ¤Ê¬ÎÉ¤¯¿ì¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¿ÈÂÎ¤â¿´¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¾ºê¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ã¸¶¡§¥É¥é¥à¤¬Èà¡ÊÁáÀî¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÁáÀî¡§SHANK¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÕ¤ËËÍ¤Î¥Ó¡¼¥È¤ËÆó¿Í¡Ê°Ã¸¶¡¢¾¾ºê¡Ë¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤Èº®¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬SHANK¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¡¢º£¤Ï¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö´¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡9·î3Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤½¤³¤«¤é¥É¥«¡¼¥ó¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤Æ9·î22Æü¤Ëºë¶Ì¤Î·§Ã«HEAVEN¡ÇS ROCK¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ËÍè¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦Àú¤êMC¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡£
¾¾ºê¡§¤¢¤Ã¡¢³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°Ã¸¶¡§Ëº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀî¡§¥¢¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
°Ã¸¶¡§²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ã¡¢¿²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁáÀî¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ï¥¤¾õÂÖ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾ºê¡§¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀ¸åÆü¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ë¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë3¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£
°Ã¸¶¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤â¤¢¤ó¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡¢¤°¤é¤¤¤Ç¡£
¨¡¨¡±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤Î¼ê±þ¤¨¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°Ã¸¶¡§ºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¾Ç¯¤È¤«1Ç¯´Ö³Ý¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»¶¡¹Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ÁáÀî¤µ¤ó¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
ÁáÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¥É¥é¥à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï´ò¤·¤¯¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬SHANK¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤Ç¤¹¤«¡©
ÁáÀî¡§¤½¤ó¤Ê¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬SHANK¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æó¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥É¥é¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¶Êºî¤ê¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤«¤é¤Î¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£Æó¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Ó¥¢¤À¤Ê¤È¤«µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¤âÍý²ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡£ËÍ¼«¿È¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¼«¿È¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºê¡§¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤³¤¦±Ç¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ò²ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Î¼ê±þ¤¨¤â´Þ¤á¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò²ö¤Ã¤¿Ëö¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï´°À®¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡12·î6Æü¡õ7Æü¤Ë¡ãBLAZE UP NAGASAKI 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤Î¶Ê¤¿¤Á¤¬¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦²½¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡©
ÁáÀî¡§³Î¤«¤Ë¡£
°Ã¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¡£
¾¾ºê¡§¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¡ØBRAND NEW OLD SHIT¡Ù¤«¤é1¶Ê¤â¤ä¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢SHANK¤À¤«¤é¤¢¤êÆÀ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁáÀî¡§¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾ºê¡§¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¶Ê¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÄ¹Ã«Àî¹¬¿®
¼Ì¿¿¡ýÊ¥¾åÍµÂÀ
¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ýHayachiN
¢£G-FREAK FACTORY¼çºË¡ã»³¿Í²»³Úº× 2025 ¡Á10th Anniversary¡Á¡ä
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡·²ÇÏ¡¦ÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥É¡¼¥àÁ°¶¶
9·î21Æü(Æü)¡¡·²ÇÏ¡¦ÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥É¡¼¥àÁ°¶¶
¢©371-0035 ·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô´ä¿ÀÄ®1-2-1
open9:30 / start11:00 / ½ª±é20:00¢¨Í½Äê
¢§9/20(ÅÚ)½Ð±é¼Ô
Age Factory / ENTH / ¤«¤ê¤æ¤·58 / Ýæ»ÖÔ¥ / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / ¾å½£ÃÆ¸ìÁÈ¹ç / SKA FREAKS / ¹âÌÚ¥Ö¡¼ / DJ¥À¥¤¥Î¥¸(ÂçÃ«) / 10-FEET / TOTALFAT / ²ÖÎä¤¨¡£ / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank / ROTTENGRAFFTY¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ÈÇ½ÅÐÈ¾Åç±þ±ç´ë²è¡¡MAKE A PROMISE TO NOTO (Tokyo Tanaka¡ß¥Ð¥«¥Ó¥ê¡¼¡ß¹â¶¶¤Á¤¨)¡É
¢§9/21(Æü)½Ð±é¼Ô
ÊÒÊ¿Î¤ºÚ / G-FREAK FACTORY / J-REXXX BAND / JUN SKY WALKER(S) / ¾å½£ÃÆ¸ìÁÈ¹ç / »ÍÀ±µå / ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë / NakamuraEmi / ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é / ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ / Hump Back / BANYAROZ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / HEY-SMITH / »³Íò / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡Ø»³¿ÍMC¥Ð¥È¥ë¡ßÀï¶ËMC¥Ð¥È¥ë¡Ù¢¨³«ºÅ¤Ï9/21(Æü)
Armadillo / bendy / DOTAMA / FC¥¶¥¤¥í¥¹ / GOMESS / KOOPA / ¹Â¾å¤¿¤ó¤Ü / NAIKA MC / ÊâÊâ / risano / Sitissy luvit
DJ¡§R da Masta
»Ê²ñ¡§K.I.G
¡Ø¾å½£ÃÆ¸ìÁÈ¹ç¡Ù
9/20(ÅÚ)¡¡À¶¿å ÌÀÉ× / KIE Anderson / garb / £±£¶¹æ¡£ / ²£»³ ¥Ê¥ª / ¾å¸¶Çß¸¹
9/21(Æü)¡¡¹âÊ¿ Íª / »³¸ý µ®Âç / ÌÐÌÚ ·ý / ¼¯»³ ²»³Ú / ¥¸¥å¥ó¥Ú¥¤ / Æ£°æ ¥È¥â¥«¥º
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦³Æ1Æü·ô 9,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦2Æü·ô 18,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Ãó¼Ö¾ìÉÕ 1Æü·ô¡Ê9/20¡Ë¢¨SOLD OUT
¡¦Ãó¼Ö¾ìÉÕ 1Æü·ô¡Ê9/21¡Ë¢¨SOLD OUT
¡¦Ãó¼Ö¾ìÉÕ 2Æü·ô¡¡¢¨SOLD OUT
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE https://info.diskgarage.com
¼çºÅ¡§DISK GARAGE¡¿BADASS¡¿¾åÌÓ¿·Ê¹¼Ò
´ë²è¡¦À©ºî¡§DISK GARAGE¡¿BADASS
