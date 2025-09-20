ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ドジャースタジアムでのジャイアンツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー2年目のテン・カイウェイ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、球種割合や特徴などを掘り下げる。

■台湾出身右腕と初対決

相手先発は、26歳台湾出身の右腕カイウェイ。昨季ジャイアンツでメジャー初昇格し4登板、今季8月には初先発を果たした。ここまで7登板6先発で、2勝4敗、防御率6.41の成績を残している。

今季の球種割合でもっとも多いのが、37.5％を占める決め球スイーパーで、25.3％が平均93.1マイル（約149.8キロ）のフォーシーム。カーブにシンカー、チェンジアップも12％前後の割合で使い分ける。

ドジャース打線とカイウェイは、メジャー初対決。大谷は19日（同20日）の試合で、今季52号逆転3ランを放つなど勝利の立役者となった。好調の先発タイラー・グラスノー投手を援護する、2試合連発53号アーチはに期待したい。

■試合情報

ドジャースvs.ジャイアンツ

試合開始：日本時間9月21日（日）10時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3